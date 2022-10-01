https://news.day.az/officialchronicle/1499815.html В Софии Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария - ФОТО
В Софии Президент Ильхам Алиев принимает участие в церемонии открытия интерконнектора Греция-Болгария - ФОТО
1 октября в Софии, столице Республики Болгария, проходит церемония открытия газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принимает участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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