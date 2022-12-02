Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов в шекинском селе Орта Зейзид

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с предприятием по производству сухофруктов Общества с ограниченной ответственностью Green Factory в селе Орта Зейзид Шекинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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