https://news.day.az/officialchronicle/1516217.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов в шекинском селе Орта Зейзид
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными на предприятии по производству сухофруктов в шекинском селе Орта Зейзид
2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились с предприятием по производству сухофруктов Общества с ограниченной ответственностью Green Factory в селе Орта Зейзид Шекинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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