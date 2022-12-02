Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций «Огуз»

2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Огузе каскада малых гидроэлектростанций "Огуз-1", "Огуз-2", "Огуз-3" на реке Дашагыл.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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