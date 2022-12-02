https://news.day.az/officialchronicle/1516280.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций «Огуз»
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии каскада малых гидроэлектростанций «Огуз»
2 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Огузе каскада малых гидроэлектростанций "Огуз-1", "Огуз-2", "Огуз-3" на реке Дашагыл.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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