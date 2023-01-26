Агентству по развитию МСБ поручено сформировать единый реестр предпринимателей

Президент Ильхам Алиев подписал указ об отмене указа № 171 от 4 августа 1999 года о применении закона Азербайджанской Республики "О государственной помощи малому предпринимательству", внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики № 148 от 26 июня 2018 года "Об обеспечении деятельности Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики", и применении закона Азербайджанской Республики от 2 декабря 2022 года № 661-VIQ "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства" .

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом, с целью обеспечения применения закона Азербайджанской Республики от 2 декабря 2022 года № 661-VIQ "О развитии микро -, малого и среднего предпринимательства", принимается решение:

- Определить:

-Полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 1.1.2 (в обоих случаях), первым и вторым предложениями статьи 4, статьями 5.3, 6.2 и 7.2 закона Азербайджанской Республики "О развитии микро, малого и среднего предпринимательства", осуществляет Президент Азербайджанской Республики;

- в статьях 1.1.2 (в первом случае) и 5.3 данного закона под "органом (учреждением)" понимается Президент Азербайджанской Республики;

- в первом и втором предложениях статьи 4, в статьях 6.2 и 7.2 данного закона под "органом (учреждением)" понимается Кабинет министров Азербайджанской Республики;

-в статье 1.1.2 данного закона (во втором случае) под "органом (учреждением)" понимается Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (МСБ).

- Кабинет министров Азербайджанской Республики:

- В соответствии со статьей 5.3 закона Азербайджанской Республики "О развитии микро, малого и среднего предпринимательства" поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Положения о едином реестре субъектов микро, малого и среднего предпринимательства;

- в течение шести месяцев:

- в соответствии со вторым предложением статьи 4 данного закона утвердить Положение о составе, полномочиях и вопросах, связанных с деятельностью координационной группы, по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики;

- утвердить перечень приоритетных направлений экономики, в соответствии со статьей 6.2 данного закона, предусматривающих оказание дополнительной поддержки субъектам микро, малого и среднего предпринимательства, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

-в соответствии со статьей 7.2 данного закона утвердить правила оценки государственными органами (учреждениями) оказания поддержки субъектам микро, малого и среднего предпринимательства и организациям, составляющим инфраструктуру их поддержки, а также субъектам микро, малого и среднего предпринимательства, определить организацию, осуществляющую оценку, и проинформировать об этом Президента Азербайджанской Республики;

- решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Агентству по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики поручено создать и предоставить в течение шести месяцев единый реестр субъектов микро, малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 5.1 закона Азербайджанской Республики "О развитии микро, малого и среднего предпринимательства" с учетом "правил формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем", утвержденных указом Президента Азербайджанской Республики от 12 сентября 2018 года № 263, также принять необходимые меры для интеграции этой базы в информационную систему электронного правительства совместно с Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана.

-Подпункт 3.1.31 "Устав агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики", утвержденный указом Президента Азербайджанской Республики от 26 июня 2018 года № 148, изложить в следующей редакции:

"3.1.31. принять соответствующие меры по формированию и ведению Единого реестра предпринимателей;".

-Отменить указ Президента Азербайджанской Республики от 4 августа 1999 года № 171 о применении закона Азербайджанской Республики "О государственной помощи малому предпринимательству".