https://news.day.az/officialchronicle/1533129.html Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы
30 января в Будапеште Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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