Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы

30 января в Будапеште Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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