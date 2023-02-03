Азербайджанский профессиональный национальный театр отметит 150-летний юбилей

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 150-летнего юбилея Азербайджанского профессионального национального театра.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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