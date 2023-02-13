https://news.day.az/officialchronicle/1537583.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции периода независимости
13 февраля во дворце "Гюлистан" в Баку состоялась церемония закладки крупнейшей тепловой электростанции периода независимости мощностью 1280 МВт.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре