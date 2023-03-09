Центр инноваций и снабжения вместе с имуществом передан в подчинение TƏBIB

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана от 20 декабря 2018 года №418 "О ряде мер по совершенствованию деятельности, связанной с поставками и обеспечением в сфере здравоохранения и обеспечением применения обязательного медицинского страхования в Азербайджанской Республике".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в соответствии с указом с целью продолжения мероприятий по совершенствованию деятельности, связанной с поставками и обеспечением в сфере здравоохранения, принято решение:

1.Передать в подчинение TƏBIB "Центр Инноваций и снабжения" (далее - Центр), находящийся в подчинении министерства здравоохранения Азербайджана, для обеспечения необходимыми работами, услугами, материалами и иными принадлежностями в порядке, установленном законом Азербайджанской Республики" О государственных закупках", с целью организации деятельности медицинских учреждений, находящихся в подчинении юридического лица публичного права Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана" (далее - TƏBİB).

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