Президент Ильхам Алиев поблагодарил Папу Римского за высокую оценку мультикультурной среды в нашей стране

Президент Ильхам Алиев поблагодарил Папу Римского за высокую оценку мультикультурной среды в нашей стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Папе Франциску.

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