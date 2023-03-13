https://news.day.az/officialchronicle/1546115.html Президент Ильхам Алиев поблагодарил Папу Римского за высокую оценку мультикультурной среды в нашей стране
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Папу Римского за высокую оценку мультикультурной среды в нашей стране
Президент Ильхам Алиев поблагодарил Папу Римского за высокую оценку мультикультурной среды в нашей стране.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном Папе Франциску.
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