https://news.day.az/officialchronicle/1548694.html Президент Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Новруз байрамы
Президент Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Новруз байрамы
Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви опубликовал поздравительное послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз байрамы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Пакистана разместил поздравление в своем официальном аккаунте на Twitter.
В публикации говорится: "От имени народа Пакистана и от себя лично поздравляю Президента Азербайджанской Республики, брата Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Новруз байрамы. Да ниспошлет вам Всемогущий Аллах мир и процветание".
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