Президент Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Новруз байрамы

Президент Исламской Республики Пакистан Ариф Алви опубликовал поздравительное послание Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз байрамы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Пакистана разместил поздравление в своем официальном аккаунте на Twitter.

В публикации говорится: "От имени народа Пакистана и от себя лично поздравляю Президента Азербайджанской Республики, брата Ильхама Алиева и азербайджанский народ с Новруз байрамы. Да ниспошлет вам Всемогущий Аллах мир и процветание".