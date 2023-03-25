Президент Ильхам Алиев поздравил президента Греции с национальным праздником

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Греческой Республики Катерине Сакелларопулу по случаю национального праздника.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Греческой Республики.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия, направленные на развитие азербайджано-греческих связей, расширение нашего сотрудничества в интересах наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему народу - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.