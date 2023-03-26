Президент футбольного клуба «Галатасарай» преподнес Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки

26 марта на Бакинском олимпийском стадионе состоялся благотворительный матч между командами "Карабах" (Агдам) и "Галатасарай" (Стамбул).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за игрой на стадионе наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.

Президент футбольного клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек преподнес Президенту Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды и другие памятные подарки.