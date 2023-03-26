https://news.day.az/officialchronicle/1549781.html Президент футбольного клуба «Галатасарай» преподнес Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки
Президент футбольного клуба «Галатасарай» преподнес Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки
26 марта на Бакинском олимпийском стадионе состоялся благотворительный матч между командами "Карабах" (Агдам) и "Галатасарай" (Стамбул).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, за игрой на стадионе наблюдали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
Президент футбольного клуба "Галатасарай" Дурсун Озбек преподнес Президенту Ильхаму Алиеву форму с автографами игроков команды и другие памятные подарки.
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