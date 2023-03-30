Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового административного здания Государственной службы по вопросам имущества

В Баку сдано в эксплуатацию новое административное здание Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии нового здания принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Отметим, что к числу многоэтажных зданий в стиле модерн, построенных в столице в последние годы, прибавилось еще одно. Новое здание, возведенное на проспекте имени великого лидера Гейдара Алиева, также привлекает внимание современной архитектурой.

Министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства о здании.

Было сообщено, что здание спроектировано в стиле модерн и постмодерн и имеет сложную конструкцию. Высота 33-этажного здания составляет 125 метров. Каждый этаж здания, несущие конструкции которого устойчивы к 9-балльному землетрясению, повернут относительно другого этажа на 2,65 градуса, в результате чего фасадная плоскость создает эффект 90-градусного скручивания.

Еще одной примечательной особенностью здания является то, что цокольный этаж, если смотреть сверху, построен в форме карты Азербайджана и с восточной стороны окружен декоративным бассейном "Каспийское море". В здании, состоящем из 254 кабинетов, созданы все условия для работы 537 сотрудников. Для проведения различных мероприятий в нем имеются конференц-залы и залы заседаний со всеми условиями, оборудованные современными мультимедийными средствами, а также помещения для заседаний различного назначения, столовые. Создан Центр управления для обеспечения микроклимата внутри здания, рационального энергопотребления, управления системами освещения, пожаротушения и безопасности, регулирования инженерно-технических систем при возникновении чрезвычайных ситуаций. Как видно, наряду с интеграцией современных вызовов в сфере строительства в инфраструктуру столицы, в новом здании созданы все условия для более эффективной работы персонала.

Отметим, что в рамках целенаправленных реформ, проводимых под руководством Президента Ильхама Алиева, в вопросах имущества достигнут ряд подвижек. Так, значительная работа проделана в области управления государственным имуществом, его приватизации, регистрации и кадастра недвижимого имущества, управления земельными ресурсами и других направлениях. Особое внимание уделяется повышению прозрачности государственных услуг, оказываемых гражданам и предпринимателям, расширению электронных услуг, повышению удовлетворенности граждан. В результате этого в 2022 году в службу поступило около 1 миллиона электронных обращений от граждан, предпринимателей, муниципалитетов, государственных учреждений.

Особо подчеркнем, что продолжаются мероприятия, отраженные в "I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", в том числе работы по землеустройству, электронному кадастровому учету земельных участков, исследованию почвы, управлению земельными ресурсами, определению ущерба, причиненного в результате оккупации. К примеру, в прошлом году на освобожденных территориях были проведены работы по землеустройству на площади 390 тысяч гектаров, полевые исследования почв - на 283 тысячах гектаров, геоботанические исследования - на 309 тысячах гектаров. Кроме того, к настоящему времени на освобожденных территориях завершена работа по предварительной инвентаризации 14,1 тысячи объектов недвижимого имущества. Одним из успехов в этой сфере является создание Карабахской цифровой геоинформационной системы с целью обеспечения надежной защиты и эффективного использования собранных данных об объектах недвижимого имущества и инфраструктуры на освобожденных территориях. На сегодняшний день установлены и включены в эту систему около 145 тысяч из 164 тысяч зданий и сооружений, подлежащих оцифровке.