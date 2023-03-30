Внутриквартальные дороги сняты с баланса Управления государственного заповедника города Шуша

Внесены изменения в Указ "О создании Управления государственного заповедника города Шуша".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данная информация отражена в соответствующем указе Президента Ильхама Алиева.

Согласно изменениям, внутриквартальные дороги сняты с баланса Управления государственного заповедника города Шуша.