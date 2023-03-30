https://news.day.az/officialchronicle/1551026.html Внутриквартальные дороги сняты с баланса Управления государственного заповедника города Шуша
Внутриквартальные дороги сняты с баланса Управления государственного заповедника города Шуша
Внесены изменения в Указ "О создании Управления государственного заповедника города Шуша".
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, данная информация отражена в соответствующем указе Президента Ильхама Алиева.
Согласно изменениям, внутриквартальные дороги сняты с баланса Управления государственного заповедника города Шуша.
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