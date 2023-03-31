На строительство дороги, соединяющей 4 населенных пункта, выделено 6,7 миллиона манатов

На строительство автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (150 км)-Алиабад-Бахметли-Кюрдамир-Лагич выделено 6,7 миллиона манатов.

Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.В целях строительства автомобильной дороги Евлах-Загатала-государственная граница с Грузией (150 км)-Алиабад-Бахметли-Кюрдамир-Лагич, соединяющей 4 населенных пункта с населением девятнадцать тысяч человек, в соответствии с подпунктом 1.31.10 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана 6,7 миллиона (шесть миллионов семьсот тысяч) манатов.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения."