https://news.day.az/officialchronicle/1564833.html Утверждено соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Таджикистана
Утверждено соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Таджикистана
Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом утверждается "Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан", подписанное 5 апреля 2023 года в городе Душанбе.
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