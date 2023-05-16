Утверждено соглашение о сотрудничестве между МВД Азербайджана и Таджикистана

Президент Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом утверждается "Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Республики Таджикистан", подписанное 5 апреля 2023 года в городе Душанбе.