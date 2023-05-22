https://news.day.az/officialchronicle/1566566.html В Вильнюсе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните - ФОТО
В Вильнюсе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните - ФОТО
22 мая в Вильнюсе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала было сделано совместное фото.
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