Президент Ильхам Алиев: Мы придаем большое значение деловым контактам между Азербайджаном и Литвой

То, что в течение одного года азербайджано-литовский бизнес-форум организовывается уже дважды, свидетельствует о большом значении, которое мы придаем деловым контактам между нашими странами и деловыми кругами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 22 мая на азербайджано-литовском бизнес-форуме в Вильнюсе.

"Я думаю, с Президентом Науседой мы заложили очень прочный фундамент для нашего сотрудничества, установили очень активный политический диалог. Как я уже сказал, мы встречались в мае прошлого года в Баку, затем в январе этого года в Давосе и сейчас - в Вильнюсе. Так что это действительно демонстрирует динамизм нашего сотрудничества. Сейчас настало время вступления деловых сообществ в долгий путь взаимовыгодного плодотворного сотрудничества", - отметил глава государства.