https://news.day.az/officialchronicle/1567234.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии Серджио Маттарелле в связи с наличием погибших и многочисленных разрушений в результате наводнений в регионе Эмилия-Романья.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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