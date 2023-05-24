Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Италии Серджио Маттарелле в связи с наличием погибших и многочисленных разрушений в результате наводнений в регионе Эмилия-Романья.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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