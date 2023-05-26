Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать письма по случаю 28 Мая – Дня независимости

Члены и учредители правления Общества дружбы Египет-Азербайджан направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент!

Очень рады передать Вашему превосходительству наши самые искренние поздравления по случаю Дня независимости, пожелать Вам крепкого здоровья. Да ниспошлет Всевышний Аллах правительству и народу родного Азербайджана дальнейший прогресс и процветание.

Общество дружбы Египет-Азербайджан прилагает усилия для укрепления связей и развития сотрудничества между египетским и азербайджанским народами в различных сферах.

Распоряжением Вашего превосходительства 2023 год объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева". По этому случаю наше Общество организовало и организует цикл мероприятий.

Пусть под Вашим мудрым и дальновидным руководством родная Азербайджанская Республика постоянно развивается и процветает!

Просим принять наши самые сердечные пожелания!" - говорится в письме.

Президент Народной Республики Бангладеш Мохаммед Шахабуддин направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

Очень рад передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние приветствия и поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Уверен, что дружественные отношения между нашими странами будут укрепляться и впредь.

По случаю этого знаменательного дня желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и счастья, а народу дружественной Азербайджанской Республики - постоянного мира, прогресса и процветания.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.

X X X

Глава Республики Дагестан Российской Федерации Сергей Меликов направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Поздравляю Вас и братский народ Азербайджана с наступающим национальным праздником - Днем независимости.

Год от года Ваша страна уверенно продвигается по пути укрепления государственности и стабильности в обществе, наращивает свой экономический потенциал, приумножает многовековые традиции истинной дружбы, близкого и доброго соседства, а также взаимного доверия, соединяющие наши народы на протяжении веков.

Осуществляемые под Вашим мудрым руководством последовательные преобразования и структурные реформы явились надежным фундаментом для достижения столь высоких результатов в обеспечении благосостояния жителей республики. От лица всех дагестанцев и от меня лично примите слова благодарности за проведение в республике ряда значимых мероприятий, посвященных 100-летию народного поэта Дагестана, певца всемирного братства людей Расула Гамзатова.

Надеюсь, что наше многогранное взаимодействие будет и впредь развиваться на благо народов России и Азербайджана.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, больших успехов в работе, а Азербайджану - процветания и благополучия", - говорится в письме.

X X X

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики от имени Президиума Боснии и Герцеговины и от себя лично хотела бы передать самые искренние поздравления, наилучшие пожелания дальнейшего развития Вашей страны.

Пользуясь случаем, выражаю твердую уверенность в том, что дружественные отношения между Боснией и Герцеговиной и Азербайджанской Республикой и впредь будут развиваться на благо наших стран.

Ваше превосходительство, передаю Вам глубокое почтение", - говорится в письме.

X X X

Капитаны-регенты Республики Сан-Марино Алессандро Скарано и Адель Тоннини направили поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

От имени народа Сан-Марино и от себя лично хотели бы передать Вам и дружественному народу Азербайджана наши искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны.

Ваше превосходительство, по случаю этого знаменательного праздника выражаем наилучшие пожелания, связанные с Вашими личными успехами и благополучным будущим всего народа Азербайджана, просим принять заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.

X X X

Король Иордании Абдалла II ибн Аль Хусейн направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

От имени правительства и народа Иорданского Хашимитского Королевства передаю Вам и великому азербайджанскому народу искренние поздравления по случаю национального праздника страны - Дня независимости.

Пользуясь этой возможностью, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а братскому народу Азербайджана - постоянного развития и благополучия", - говорится в письме.

X X X

Президент Португальской Республики Марселу Ребелу де Соуза направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Господин Президент!

Передаю Вашему превосходительству искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня независимости.

Желаю Вам крепкого здоровья, а народу Азербайджана - прогресса и процветания", - говорится в письме.

X X X

Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Господин Президент!

От имени Итальянской Республики и от себя лично хотел бы передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости.

Как мы подтвердили в ходе наших многочисленных встреч в чувствительный период, характеризирующийся российско-украинской войной, констатация постоянного укрепления прочных связей, соединяющих Баку и Рим, служит особым источником удовлетворения для меня.

Основываясь на истинной дружбе, объединяющей наши народы, с уверенностью могу сказать, что мы сможем и дальше использовать все возможности для углубления многомерного стратегического партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

В этом контексте Италия продолжит оказание сильной поддержки дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и Европейским Союзом.

Господин Президент, в духе искренней дружбы передаю Вам пожелания личного благосостояния, а дружественному народу Азербайджана - благополучного будущего", - говорится в письме.

X X X

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент!

Разрешите передать Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости. Сотрудничество между Венгрией и Азербайджанской Республикой носит образцовый характер, а также поддерживается непрерывным развитием наших экономических и политических связей.

Рад, что в январе нынешнего года мы вывели связи между нашими странами на уровень расширенного стратегического партнерства.

Могу заверить Вас в том, что правительство Венгрии привержено приложению усилий по дальнейшему развитию связей с Азербайджанской Республикой как на двусторонней, так и многосторонней основе в рамках сотрудничества тюркских государств. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество послужит благополучию граждан обеих стран.

Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов на ответственном посту", - говорится в письме.

X X X

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Уважаемый господин Президент!

От имени Всемирной таможенной организации и от себя лично сердечно поздравляю Вас и азербайджанский народ с национальным праздником страны - Днем независимости.

Вы встречаете этот знаменательный праздник в то время, когда отмечается 100-летний юбилей общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Он считал создание таможенной службы высокого уровня одним из важнейших факторов сохранения и дальнейшего развития независимости Азербайджана.

Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю признательность за вклад Вашего превосходительства в партнерство Всемирной таможенной организации с Азербайджаном. Сегодня Государственный таможенный комитет Азербайджана под Вашим руководством и при поддержке Всемирной таможенной организации продолжает модернизацию своей деятельности.

В целях дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном с нетерпением ожидаю возможности встретиться в ближайшем будущем с Вашим превосходительством для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Господин Президент, прошу принять наилучшие пожелания и заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме.

X X X

Президент Республики Молдова Майя Санду направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично сердечно поздравляю Вас с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем независимости.

Пользуясь случаем, хочу отметить значительные успехи, достигнутые Азербайджанской Республикой на пути укрепления государственности, динамичного развития страны и проведения активной внешней политики.

Я высоко ценю хорошие отношения между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанные на дружбе, взаимопонимании и взаимном уважении. В то же время хотела бы подчеркнуть конструктивный характер политического диалога, имеющего цель внести вклад в полное использование имеющегося потенциала молдавско-азербайджанских отношений в общих интересах наших стран.

Абсолютно уверена в том, что совместными усилиями мы сможем интенсифицировать и диверсифицировать двустороннее сотрудничество в различных сферах, представляющих взаимный интерес.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а народу Азербайджана - мира, благополучия и процветания.

Ваше превосходительство, примите заверение в высочайшем почтении накануне Вашего визита в Республику Молдова для участия во втором Саммите Европейского политического сообщества", - говорится в письме.

X X X

Король Малайзии Его величество аль-Султан Абдулла Риаятуддин аль-Мустафа Билл Шах ибни аль-Мархум Султан Хаджи Ахмад Шах аль-Мустаин Билла направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Ваше превосходительство!

Вместе с Королевой передаем Вам самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю 105-й годовщины независимости Азербайджана.

От всей души надеемся, что в предстоящие годы многолетние связи между Малайзией и Азербайджаном станут еще крепче на благо наших государств.

Да ниспошлет Всевышний Аллах Вашему превосходительству здоровья, а Азербайджанской Республике и ее народу - постоянного мира, прогресса и процветания", - говорится в письме.

Генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

X X X

"Уважаемый господин Президент!

От имени Организации тюркских государств и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и азербайджанский народ с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем независимости, передаю наилучшие пожелания.

Образование первой в тюркском и исламском мире демократической республики после провозглашения Азербайджанской Демократической Республикой 28 мая 1918 года своей независимости, как важное историческое событие, послужило примером для других народов.

Азербайджанская Республика, добившаяся в период после восстановления независимости большого прогресса в политической, экономической и социальной сферах, благодаря мудрой политике Вашего превосходительства достигла еще большего развития, в результате активного участия в региональных и международных вопросах, в частности, Ваших усилий в деле поощрения мира, стабильности и сотрудничества, стала лидирующей страной региона.

Еще раз выражаю глубокую признательность за инициативы и постоянную всестороннюю поддержку Организации тюркских государств. С уверенностью хочу отметить, что сотрудничество и братский дух между тюркскими государствами станет еще глубже, и наша организация достигнет новых успехов.

Пользуясь случаем, предоставленным этим знаменательным праздником, желаю Вашему превосходительству постоянных успехов, а всему народу Азербайджана - благосостояния, процветания и счастья", - говорится в письме.