Президент Албании направил письмо Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости

Отношения между Турцией и Азербайджаном, еще более укрепившиеся с Шушинской декларацией, и впредь будут самой большой гарантией мира и стабильности наших стран и региона - Реджеп Тайип Эрдоган

16:26 (UTC+04), Официальная хроника 250