https://news.day.az/officialchronicle/1568211.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Горчу" в Лачинском районе
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Горчу" в Лачинском районе
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Горчу" открытого акционерного общества "Азерэнержи" в Лачинском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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