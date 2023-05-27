Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Горчу" в Лачинском районе

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Горчу" открытого акционерного общества "Азерэнержи" в Лачинском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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