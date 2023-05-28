Президент Ильхам Алиев: Мы никогда не могли согласиться, чтобы Лачин и Кяльбаджар навсегда остались в руках Армении

И вы, и весь азербайджанский народ, и вся мировая общественность хорошо знали и знают, что Армения не хотела по доброй воле покинуть наши земли, не хотела выходить с оккупированных земель.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Глава государства напомнил, что Армения просто ради видимости, для того, чтобы обмануть международных посредников, ввести в заблуждение международную общественность, заявляла о готовности вернуть пять районов и выдвигала предложения о том, чтобы Лачин и Кяльбаджар навсегда остались у них. "Мы же никогда не могли бы согласиться на это. Я всегда говорил, что наша территориальная целостность должна быть восстановлена полностью. Сегодня благодаря героизму победоносной Азербайджанской армии мы добились этого. Мы на поле боя нанесли поражение врагу", - отметил Президент Ильхам Алиев.