https://news.day.az/officialchronicle/1568370.html Президент Ильхам Алиев заложил фундамент музеев Оккупации и Победы и первого многоквартирного жилого квартала в Лачине
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент музеев Оккупации и Победы и первого многоквартирного жилого квартала в Лачине
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент музеев Оккупации и Победы, первого многоквартирного жилого квартала в городе Лачин, ознакомился со спортивным комплексом, в котором проводятся завершающие работы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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