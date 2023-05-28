Президент Ильхам Алиев заложил фундамент музеев Оккупации и Победы и первого многоквартирного жилого квартала в Лачине

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент музеев Оккупации и Победы, первого многоквартирного жилого квартала в городе Лачин, ознакомился со спортивным комплексом, в котором проводятся завершающие работы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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