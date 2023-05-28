Президент Ильхам Алиев: В последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией

В последнее время международные организации фактически полностью согласились с нашей позицией (по Карабаху - ред.). Я уже вижу это в ходе различных встреч. То есть, почему они согласились? Потому что мы правы, потому что мы не делаем ни шагу в сторону от своей позиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 мая на встрече с жителями Лачинского района.

Глава государства подчеркнул, что поэтому сегодня никто уже не говорит ни о независимости, ни об автономии, ни о чем-то другом. "Поступающие нам последние месседжи таковы: а какой будет судьба тамошнего "руководства"? Попадают ли они под амнистию? Я же говорю, что надо посмотреть", - добавил Президент Азербайджана.