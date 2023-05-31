Президент Ильхам Алиев: «Контракт века» обеспечил экономическую стабильность и процветающее будущее Азербайджана

"Контракт века" полностью изменил ситуацию в Азербайджане, позволил привлечь инвестиции, обеспечил экономическую стабильность и процветающее будущее Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом,в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии официального открытия 28-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" и 11-й Каспийской международной выставки "Энергетика и зеленая энергия" - Caspian Power в Бакинском Экспо-центре.

"1994 год - это был год завершения Первой Карабахской войны, подписания соглашения о перемирии, всего через 3 месяца был подписан "Контракт века", - подчеркнул глава государства.

По его словам, в 1994 году мало кто в мире знал об Азербайджане. "Страна находилась на стадии перехода от советской системы к рыночной экономике. Оккупированные территории, более миллиона беженцев, кроме того была гражданская война. Все это не могло привлекать инвесторов. Пришлось приложить большие усилия, чтобы убедить наших партнеров. У нас не было никакой инфраструктуры, даже гражданская инфраструктура была устаревшей. В таких обстоятельствах подписание "Контракта века" в 1994 году было единственным шагом, который мог бы обеспечить успех, последовательное развитие, экономическую независимость и, впоследствии, и независимость политическую", - отметил глава государства.