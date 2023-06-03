https://news.day.az/officialchronicle/1570329.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии начала исполнения полномочий Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии начала исполнения полномочий Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом
3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева принимают участие в церемонии начала исполнения полномочий Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом в городе Анкара.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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