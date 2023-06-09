https://news.day.az/officialchronicle/1571989.html Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР включена в I классификацию административных должностей
Должность полномочного представителя Президента Азербайджана в Нахчыванской АР включена в I классификацию административных должностей
Должность полномочного представителя Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике включена в первую классификацию административных должностей.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев утвердил соответствующее изменение в закон "О государственной службе".
Кроме того, должности заместителей полномочного представителя включены во вторую классификацию административных должностей, а специалистов в представительстве - в третью классификацию административных должностей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре