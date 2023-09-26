Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти

Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев поделился в своих аккаунтах в социальных сетях публикацией в связи с 27 Сентября - Днем памяти.

Как сообщает Day.Az, в публикации написано: "27 Сентября - День памяти".