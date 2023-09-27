Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам

27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам Маймуну Мохд Шариф.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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