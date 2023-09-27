https://news.day.az/officialchronicle/1601750.html Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам
Президент Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам
27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял исполнительного директора Программы ООН по населенным пунктам Маймуну Мохд Шариф.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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