Магеррам Алиев освобожден от занимаемой должности

Магеррам Абыш оглу Алиев освобожден от должности помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства Магеррам Алиев отправлен в отставку с действительной военной службы.