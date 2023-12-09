https://news.day.az/officialchronicle/1620778.html Магеррам Алиев освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Магеррам Алиев освобожден от занимаемой должности - Распоряжение
Магеррам Абыш оглу Алиев освобожден от должности помощника Президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства Магеррам Алиев отправлен в отставку с действительной военной службы.
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