Посол Азербайджана в Молдове отозван

Гудси Дурсун оглу Османов отозван с должности Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Молдова.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.