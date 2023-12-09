https://news.day.az/officialchronicle/1620782.html Посол Азербайджана в Молдове отозван - Распоряжение
Посол Азербайджана в Молдове отозван - Распоряжение
Гудси Дурсун оглу Османов отозван с должности Чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Республике Молдова.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
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