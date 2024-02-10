Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Китайской Народной Республики
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю наступающего Праздника Весны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице дружественный китайский народ по случаю наступающего Праздника Весны.
Древний праздник Чуньцзе, олицетворяющий наступление лунного Нового года и являющийся выражением глубокого почтения к незыблемому единству человека и природы, своим неиссякаемым обновляющим духом укрепляет чувства искренности, доброты и заботы о других. Желаю, чтобы этот праздник принес счастье, процветание и новые успехи Вашему народу, сохраняющему богатые национально-духовные традиции.
Пользуясь случаем, выражаю удовлетворение развитием по восходящей линии азербайджано-китайских отношений дружбы и сотрудничества, а также уверенность в том, что совместными усилиями наши межгосударственные связи будут и дальше укрепляться и расширяться.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, дружественному китайскому народу - постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.
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