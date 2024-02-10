Алишер Усманов поздравил Президента Ильхама Алиева

Российский предприниматель Алишер Усманов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас с победой на выборах Президента Азербайджана!

Всевышний наделил Вас несгибаемой волей, преданностью своему народу и дальновидностью, достойными великого руководителя.

Столь блестящая победа символизирует единство и доверие азербайджанцев к своему национальному лидеру, их оценку впечатляющих достижений, к которым страна пришла под Вашим руководством

Азербайджан сегодня - современное, процветающее государство с устойчивыми международными связями и динамичной экономикой, один из признанных лидеров тюркского мира и локомотив региона. На посту Президента Вам удалось сплотить и укрепить страну, и народ по достоинству оценил эти усилия.

Искренне желаю Вам здоровья и счастья! Да благословит Аллах Вас, Азербайджан и азербайджанский народ!" - говорится в письме.