Председатель Высшего горного совета России поздравил Президента Ильхама Алиева

Председатель Высшего горного совета России Юрий Шафраник направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке