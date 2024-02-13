https://news.day.az/officialchronicle/1636914.html Король Бахрейна направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Бахрейна направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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