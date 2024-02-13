Король Бахрейна направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Король Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.