В Азербайджане отменяется требование в связи с возрастным пределом для кандидатов в судьи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в предлагаемом изменении в закон "О судах и судьях".

Согласно изменению, судьями могут стать граждане Азербайджанской Республики, имеющие высшее юридическое образование, проработавшие по специальности более 5 лет, имеющие право участвовать в выборах в соответствии с частью первой статьи 126 Конституции Азербайджанской Республики.

Отметим, что согласно действующему закону, судьями могут быть граждане Азербайджанской Республики, достигшие 30 лет, имеющие право участвовать в выборах, имеющие высшее юридическое образование, проработавшие по специальности более 5 лет.