Президент Венесуэлы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.