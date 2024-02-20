https://news.day.az/officialchronicle/1638931.html Президент Венесуэлы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Венесуэлы направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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