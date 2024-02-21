https://news.day.az/officialchronicle/1639197.html Назначен глава ИВ Садаракского района – Распоряжение
Назначен глава ИВ Садаракского района – Распоряжение
Наим Джахидзаде назначен главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Руководствуясь статьей 141 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Назначить Наима Этибар оглу Джахидзаде главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в распоряжении.
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