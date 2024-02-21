Назначен глава ИВ Садаракского района

Наим Джахидзаде назначен главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Руководствуясь статьей 141 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

Назначить Наима Этибар оглу Джахидзаде главой Исполнительной власти Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики", - говорится в распоряжении.