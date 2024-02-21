Министр обороны Италии направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Министр обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю уверенной победы на внеочередных президентских выборах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Господин Президент.

Поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджана, желаю Вам успехов.

Уверен, что под Вашим руководством дух дружбы, характеризующий отношения между нашими странами, будет продолжать крепнуть во имя развития сотрудничества в оборонной сфере, а также других областях, представляющих общий стратегический интерес. Это - необходимые основы для укрепления наших двусторонних отношений с тем, чтобы справиться с такими глобальными вызовами, как обеспечение стабильности, безопасности и экономического развития, характеризующими нынешнюю международную картину и, в частности, Евразийский регион.

Пользуясь случаем, передаю Вам самые искренние приветствия с надеждой на скорейшую встречу", - говорится в письме.