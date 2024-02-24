Акиф Али Заде награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики"

Акиф Ага Мехти оглу Али Заде награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Акиф Ага Мехти оглу Али Заде награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии науки в Азербайджане.