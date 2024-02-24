https://news.day.az/officialchronicle/1640041.html Акиф Али Заде награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" - Распоряжение
Акиф Али Заде награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" - Распоряжение
Акиф Ага Мехти оглу Али Заде награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, Акиф Ага Мехти оглу Али Заде награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики" за многолетнюю плодотворную деятельность в развитии науки в Азербайджане.
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