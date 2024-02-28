Президент Ильхам Алиев: Утверждения германской прессы о том, что в Азербайджане царит диктатура – это абсолютная ложь

В германской прессе Азербайджан представляется как деспотическая страна, где якобы не обеспечиваются свободы, людей арестовывают за их мнения и где царит диктатура. Это абсолютная ложь, и я сожалею по этому поводу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию Восточного комитета германской экономики.

Глава государства отметил, что об Азербайджане намеренно создается очень негативное впечатление. "Может ли все это помешать проводимой нами работе?! Нет! Мы работаем во имя благосостояния нашего народа, нашей страны, будь то восстановление территориальной целостности или экономическая повестка дня", - добавил Президент Ильхам Алиев.