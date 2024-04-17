https://news.day.az/officialchronicle/1652626.html Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии
17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбая.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре