Президент Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

17 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Кайрата Сарыбая.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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