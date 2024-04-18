Анар Ахундов назначен заместителем министра экономики Азербайджана

Анар Ахундов назначен заместителем министра экономики Азербайджанской Республики.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что А.Ахундов родился в 1975 году. В 1996 году он окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности экономист.

Трудовую деятельность А.Ахундов начал на Бакинской межбанковской валютной бирже, а также он работал в ряде коммерческих банков.

В 1999-2004 годах он работал в Государственном комитете по ценным бумагам при Президенте Азербайджанской Республики на должностях главного специалиста, начальника отдела и начальника департамента.

В 2004-2006 годах А.Ахундов был начальником и председателем правления департамента развития фондового рынка Бакинской фондовой биржи, в 2006-2009 годах - исполнительным директором Азербайджанской инвестиционной компании.

В 2009-2014 годах он работал заместителем председателя правления ЗАО "Bank Standart".

В 2014-2022 годах он занимал должность начальника управления в министерстве образования Азербайджанской Республики.

В 2022 году распоряжением главы государства Анар Ахундов назначен членом Наблюдательного совета Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Женат, двое детей.