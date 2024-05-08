Президент Ильхам Алиев: Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами с 2015 года

Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами с 2015 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Болгарии Руменом Радевым.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент, мой дорогой друг,

Дамы и господа,

Дорогие гости.

Сегодня в ходе визита Президента Республики Болгария в Азербайджан был подписан ряд важных документов. Среди них, конечно же, хотелось бы отметить Совместную декларацию об укреплении стратегического партнерства. Болгария и Азербайджан являются стратегическими партнерами с 2015 года. За эти годы наши отношения развивались стремительно и успешно. Нынешний визит Президента Болгарии является еще одним проявлением этого.

Мы регулярно встречаемся с Президентом Радевым. В прошлом году он посетил Азербайджан, а я - Болгарию. В том же году мы провели еще одну встречу на болгарско-сербской границе. Словом, активный политический диалог позволяет нашим отношениям расширяться и углубляться, а нам - достигать новых результатов по всем направлениям.

Конечно, сегодня обсуждался широкий спектр болгаро-азербайджанских отношений, состоялся обмен мнениями о наших дальнейших шагах. Торговый оборот за последнее время вырос в несколько раз. Конечно, основная причина этого - сотрудничество в энергетической сфере. Сегодняшний уровень и перспективы этого сотрудничества также очень позитивны. Достаточно сказать, что объем экспортных поставок азербайджанского природного газа в Болгарию увеличивается из года в год. В прошлом году на рынок Болгарии было транспортировано 1 млрд 250 млн кубометров азербайджанского газа. Для сравнения могу сказать, что в 2022 году эта цифра составляла всего 600 млн кубометров. Наши расчеты показывают, что до конца этого года объем экспортных поставок азербайджанского газа в Болгарию составит 1,5 млрд кубометров. Это примерно половина потребляемого Болгарией газа. То есть сегодня, выражаясь языком Европейской комиссии, Азербайджан расширяет свою деятельность на европейском пространстве в качестве общеевропейского поставщика газа и не жалеет усилий для поддержки решения вопросов, связанных с энергетической безопасностью.

В то же время Болгария стала важной транзитной страной для транспортировки газа. В настоящее время азербайджанский газ экспортируется с территории Болгарии в соседние с ней страны. Несомненно, в будущем число этих стран будет расти. То есть это конкретный результат нашего сотрудничества, логический итог наших очень крепких двусторонних отношений. Поскольку наше сотрудничество должно иметь конкретные результаты. То есть основная цель сотрудничества - достижение лучших результатов. Мы видим это как в росте товарооборота, так и в сотрудничестве в сфере энергетики.

Сегодня мы обсудили еще один проект - прокладку зеленого энергетического кабеля. Как вы знаете, Азербайджан очень активно работает в этом направлении со странами-партнерами, в том числе с Болгарией. Мы считаем, что технико-экономическое обоснование проекта, которое будет готово через несколько месяцев, станет прекрасной основой для начала работ. Таким образом, Азербайджан проявит себя как поставщик в Европу не только нефти и газа, но и зеленой энергии. Потенциал достаточно широк, и мы поговорим об этом также на конференции СОР29 в конце года. Я пригласил Президента Радева в Азербайджан для участия в этом мероприятии.

Еще одно важное направление связано с транспортом. Этот вопрос также обсуждался. Я проинформировал Президента Радева о завершении несколько дней назад работ по модернизации железной дороги Баку-Тбилиси-Карс благодаря азербайджанским инвестициям. Пропускная способность этого пути увеличена в несколько раз. Выдвинутый в свое время Азербайджаном в качестве инициативы, а сегодня пользующийся расширенными возможностями проект, конечно, будет играть важную роль в качестве значимого сегмента Среднего коридора. Перевозка крупных объемов грузов как по направлению Восток-Запад, так и обратно, еще больше укрепит наши отношения.

Одним словом, думаю, мы можем уже говорить об итогах сегодняшнего визита. Одним из них является то, что официально принята и одобрена усиленная версия нашего стратегического партнерства. У нас нет разногласий ни по какому-либо из упомянутых мной вопросов, ни по некоторым другим. Наша цель - углублять двустороннее сотрудничество, обогащать его новым содержанием и предпринимать совместные усилия в качестве стратегических партнеров.

Уважаемый господин Президент, еще раз приветствую Вас и желаю приятного времяпрепровождения.