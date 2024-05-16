В Баку состоялась церемония подписания азербайджано-белорусских документов

16 мая с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко состоялась церемония подписания азербайджано-белорусских документов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ..

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