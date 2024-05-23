Президент Ильхам Алиев: Подписанные документы значительно укрепляют договорно-правовую базу азербайджано-таджикских отношений

Мы сегодня подробно обсудили вопросы экономического взаимодействия. Наряду с Декларацией о стратегическом партнерстве, подписано еще 13 документов, всего 14, часть из которых подписана здесь, часть была подписана ранее.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Глава государства подчеркнул, что это значительно укрепляет договорно-правовую базу наших отношений.