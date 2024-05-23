https://news.day.az/officialchronicle/1662479.html Президент Ильхам Алиев: Подписанные документы значительно укрепляют договорно-правовую базу азербайджано-таджикских отношений
Президент Ильхам Алиев: Подписанные документы значительно укрепляют договорно-правовую базу азербайджано-таджикских отношений
Мы сегодня подробно обсудили вопросы экономического взаимодействия. Наряду с Декларацией о стратегическом партнерстве, подписано еще 13 документов, всего 14, часть из которых подписана здесь, часть была подписана ранее.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Глава государства подчеркнул, что это значительно укрепляет договорно-правовую базу наших отношений.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре