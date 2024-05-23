https://news.day.az/officialchronicle/1662400.html Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Президент Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
23 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выступили с заявлениями для прессы, передает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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