https://news.day.az/officialchronicle/1662905.html Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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