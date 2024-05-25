Наследный принц Мухаммед бен Салман поздравил Президента Ильхама Алиева

Наследный принц Королевства Саудовская Аравия, премьер-министр Мухаммед бен Салман бин Абдулазиз Аль Сауд поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.